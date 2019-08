Cidade do México

EFE Cidade do México 18 ago 2019

A prefeita da cidade mexicana de San José Estancia Grande, Carmela Parral Santos, e o delegado regional da Coordenação de Proteção Civil, do estado de Oaxaca, Hugo Castellanos Ortega, foram assassinados, e os seus corpos foram encontrados em um veículo.

Segundo informações do Ministério Público estadual, policiais de investigação chegaram à estrada federal 200, em um ponto do município de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, onde a polícia municipal resguardava uma caminhonete com os corpos de uma mulher e de um homem. Através dos documentos, foram identificados como a prefeita e o delegado.