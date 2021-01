O prefeito de Londres, Sadiq Khan, afirmou nesta sexta-feira que a capital do Reino Unido se encontra em uma situação "grave" devido à rápida disseminação da Covid-19, que ameaça colocar os hospitais no limite de sua capacidade.

Os casos do novo coronavírus em Londres são superiores a mil por 100 mil habitantes, enquanto os hospitais têm 35% mais pacientes com a doença do que durante a primeira onda, em abril do ano passado, de acordo com fontes do gabinete do prefeito da cidade.