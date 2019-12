Cidade do México

EFE Cidade do México 24 dez 2019

O prefeito de Jalapa Díaz, Arturo García, e um dos funcionários do governo local foi assassinado nesta segunda-feira por homens armados que invadiram uma festa de natal organizada pela cidade, que fica no estado de Oaxaca, no sul do México.

O senador Salomón Jara Cruz, do Movimento de Regeneração Nacional (Morena), mesmo partido do prefeito morto, confirmou os assassinatos em mensagem postada no Twitter e chamou o crime de "covarde".

Os homens armados invadiram a festa organizada pelo escritório municipal do Sistema para o Desenvolvimento Integral da Família, matando o prefeito e um funcionário do governo local na sequência.

Antes do crime, eles denunciaram que García era alvo de uma perseguição por parte das forças de segurança do estado de Oaxaca.

O prefeito havia sido preso em outubro por posse ilegal de armas durante uma operação no imóvel onde vivia. O político do Morena foi solto uma semana depois de a Justiça ter indicado a existência de irregularidades no caso.

Jara Cruz disse não confiar nos promotores estaduais de Oaxaca e pediu que as autoridades federais investiguem o crime.

O jornal "El Fortin", de Oaxaca, afirmou que vários funcionários da prefeitura estavam na festa. O prefeito e a outra vítima, segundo testemunhas, teriam sido baleados várias vezes pelos criminosos.

García é o sexto prefeito assassinado no México em 2019. O primeiro crime do tipo ocorreu no dia 1º de janeiro, quando Alejandro Aparicio Santiago, que governava a cidade de Tlaxiaco, também em Oaxaca, foi morto.