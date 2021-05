Se for reeleito prefeito de Londres nesta quinta-feira, o trabalhista Sadiq Khan propõe que a cidade receba em 2036 ou 2040 os Jogos Olímpicos "mais baratos e sustentáveis da história", como parte da recuperação da capital britânica após a pandemia, explicou em entrevista à Agência Efe.

Khan revelou que nomeará um comitê com especialistas do mundo do esporte, do setor público e dos negócios para analisar se apresentará uma nova candidatura para receber os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, após o sucesso da edição de 2012.