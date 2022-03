O prefeito de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, Vadim Boychenko, afirmou nesta segunda-feira que cerca de 16 mil civis seguem atualmente na cidade, que está sitiada pelas tropas da Rússia.

"Muita gente está na cidade de Mariupol. O número, com certeza, supera com segurança os 100 mil habitantes. Segundo nossas estimativas, cerca de 160 mil pessoas estão na cidade bloqueada de Mariupol", disse o chefe de governo, em pronunciamento na televisão, de acordo com a gência de notícias "Unian".