EFE / EPA / SAID YUSUF WARSAME

Pelo menos dois funcionários municipais morreram e o prefeito de Mogadíscio, Abdirahman O. Osman, ficou ferido na explosão provocada por um suicida nesta quarta-feira na prefeitura da capital da Somália, segundo confirmaram à Agência Efe fontes oficiais presentes no local.

As vítimas mortais são comissários de dois distritos da cidade, um homem e uma mulher, segundo confirmou o portal "Garowe", que tinha jornalistas presentes no local quando um desconhecido detonou os explosivos que carregava durante uma reunião de segurança que acontecia no edifício administrativo.