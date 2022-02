O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou ao Parlamento do país nesta segunda-feira que fará mudanças no governo, porque "pedir desculpas não é suficiente" depois de tomar conhecimento do relatório parcial da especialista em ética parlamentar Sue Gray sobre as festas em Downing Street durante a pandemia de covid-19.

Johnson disse que é preciso "aprender" com os erros cometidos com a realização de festas em sua residência oficial e escritório, e prometeu que vai corrigir os problemas de estrutura e responsabilidade que tornaram possíveis as "falhas de liderança" criticadas no relatório.