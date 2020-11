O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou nesta segunda-feira que será autorizada a presença de público em eventos esportivos nas regiões do território com menor risco de contágio o novo coronavírus, ao término do confinamento imposto na Inglaterra, em 2 de dezembro.

O líder conservador, que segue isolado após o contato com uma pessoa que deu positivo para o patógeno que provoca a Covid-19, fez uma declaração virtual dirigida aos integrantes da Câmara dos Comuns, que são os deputados britânicos.