O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou nesta terça-feira, no Parlamento britânico, que o país adotará sanções contra cinco bancos da Rússia e três pessoas, depois que o presidente da antiga república soviética, Vladimir Putin, reconheceu os territórios separatistas de Donetsk e Lugansk.

Em uma declaração dada na Câmara dos Comuns, o chefe do Executivo indicou que os ativos que as instituições possam ter no Reino Unido serão congelados, e as pessoas terão proibita a entrada no território britânico.