O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou nesta sexta-feira que a chance de que se obter um acordo pós-Brexit com a União Europeia (UE), depende da postura do bloco, às vésperas da retomada das negociações bilaterais.

"A probabilidade de um acordo é muito determinada por nossos amigos e parceiros na UE. O acordo é possível se eles quiserem", disse o chefe de governo.