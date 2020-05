O governo do Reino Unido planeja relaxar algumas medidas de restrição já a partir da próxima semana, segundo revelou nesta quarta-feira o primeiro-ministro do país, Boris Johnson, em audiência no Parlamento.

O premiê participou da sessão de perguntas ao chefe de governo na Câmara dos Comuns pela primeira vez desde que foi afastado do trabalho por contrair Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.