O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou nesta quarta-feira que nenhum chefe de governo britânico poderia aceitar os termos da futura relação bilateral propostos pela União Europeia, em acordo que passaria a vigorar após a oficialização do Brexit.

As declarações do chefe de governo foram dadas pouco antes de encontro com a presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula von der Leyen, em um jantar que marcado para acontecer em Bruxelas, na Bélgica, onde está a sede do Executivo comunitário.