O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e sua esposa, Carrie Johnson. EFE/Justin Tallis/POOL/Arquivo

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, está considerando conceder um feriado em agosto, depois do relaxamento das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, se a Inglaterra conquistar a Eurocopa, segundo publicou nesta sexta-feira o tabloide "The Sun".

O governo britânico planeja oferecer aos torcedores um dia de comemoração, caso Os Três Leões, como é chamada a seleção inglesa, consiga derrotar a Itália, em partida marcada para acontecer neste domingo, no Estádio de Wembley, em Londres, pela decisão do torneio continental.