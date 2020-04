O primeiro-ministro Boris Johnson amanheceu nesta terça-feira ainda internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do hospital St. Thomas, e Londres, depois de piora no estado de saúde, em dia que foi anunciado que o número 2 do governo, o ministro do Gabinete, Michael Gove, ficará em isolamento.

Infectado pelo novo coronavírus e internado no último domingo, devido febre alta persistente, o premiê precisou ser encaminhado ontem o setor de pacientes com maior gravidade, embora estivesse consciente, segundo fontes do governo britânico.

De acordo com informações veiculadas pela rede "BBC", os médicos precisaram dar oxigênio para Johnson, antes de encaminhá-lo para a UTI. Um respirador artificial ficou à disposição do líder de governo, mas não foi utilizado durante a madrugada.

A imprensa britânica aponta que a rainha Elizabeth II acompanha atentamente a situação do primeiro-ministro. O primeiro secretário de Estado e secretário para Assuntos Externos, Dominic Raab, enquanto isso, substitui o premiê.

O chefe em exercício do governo, que lidera a diplomacia do Reino Unido, hoje terá uma missão dura, que é comandar reunião em que será definida a manutenção ou não das restrições de movimento da população, que terminam no fim desta semana.

Enquanto isso, o ministro do Gabinete, Michael Gove, confirmou na manhã desta terça-feira, no perfil que mantém no Twitter, que entrou em isolamento voluntário, após um integrante da família apresentar sintomas leves de infecção pelo novo coronavírus.

O deputado do Partido Conservador, que é considerado o número 2 do governo do Reino Unido, até o momento não apresentou qualquer sintoma da Covid-19, disse estar bem e que não foi submetido a teste de diagnóstico.

Além de Johnson, o ministro da Saúde, Matt Hancock, também deu positivo para o novo coronavírus, mas já revelou estar curado. Em todo o país, são 51.608 casos confirmados, além de 5.373 mortes. EFE

vg/bg