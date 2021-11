O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. EFE/ROBERT PERRY

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, que vem sido elogiado pelo discurso contra a mudança climática, viajou em avião particular de Glasgow para Londres, apenas para participar de um jantar com ex-companheiros de trabalho, segundo publicou nesta quinta-feira o jornal "Daily Mirror".

De acordo com o veículo, o chefe de governo concluiu a entrevista coletiva na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), que acontece na cidade escocesa e partiu imediatamente para a capital inglesa, em trajeto que, por trem, dura pouco mais de quatro horas, e por avião, não chega a uma hora.