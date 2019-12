O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, e a ativista Greta Thunberg trocaram críticas sobre a suposta relação entre os grandes incêndios florestais no país e a crise causada pelo aquecimento global.

A disputa começou ontem, quando Greta postou imagens dos incêndios no Twitter, acompanhadas pelo comentário: "Mesmo desastres como este não parecem despertar ação política, como isso é possível?

A resposta de Morrison veio nesta segunda-feira, também na rede social.

"Não me cabe fazer comentários sobre o que pessoas de fora da Austrália acham que a Austrália deve fazer. Na Austrália, faremos o que acreditamos que é apropriado para a Austrália, e esse tem sido sempre o princípio pelo qual me guio. Não estou aqui para tentar impressionar as pessoas de fora", disse o político.

No domingo, o premiê se desculpou publicamente por ter viajado de férias para o Havaí com a família durante os incêndios florestais, agravados por uma onda de calor que elevou a temperatura média máxima para um novo recorde de 41,9 graus Celsius.

Apoiador da forte indústria do carvão australiana, Morrison enfrentou uma série de manifestações em protesto contra a falta de liderança durante os incêndios de medidas para reduzir as emissões de gases poluentes e para fazer a transição para o uso de energia limpa.

Cerca de 200 casas foram destruídas durante o fim de semana na Austrália pela onda de incêndios, que afetou grande parte do sudeste do país, onde mais de 100 focos permanecem ativos. EFE

