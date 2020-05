A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, garantiu nesta terça-feira que o país conseguiu superar a pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, enquanto especialistas em saúde apontaram não acreditar em uma segunda onda de contágio.

Com 5,7 milhões de habitantes - um pouco menos que o estado de Goiás, o 12º mais populoso do Brasil -, a Dinamarca registrou 10.711 casos de infecção e 533 mortes. De acordo com o último boletim, o país vem tendo queda no número de internações e uma taxa de contágio de 0,7.