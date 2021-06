O primeiro-ministro da Hungria, o ultranacionalista Viktor Orbán, disse nesta quinta-feira que as críticas à polêmica lei que vincula a homossexualidade à pedofilia são um novo ataque ao país e à liberdade.

Sob o título "Os rolos compressores liberais voltam a trabalhar contra a Hungria", Orbán publicou um texto em seu site no qual defende a polêmica lei aprovada no último dia 14 pelos deputados do partido governista Fidesz e do opositor Jobbik.