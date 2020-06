O governo do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, devolveu ao Parlamento os poderes extraordinários que havia recebido por causa do estado de emergência decretado para o combate à pandemia de Covid-19 e que geraram uma onda de protestos dentro e fora do país.

De forma unânime, o Parlamento votou nesta terça-feira a favor da suspensão do estado de emergência e dos poderes especiais. Agora, a volta ao estado anterior só depende da assinatura do presidente do país, uma formalidade.