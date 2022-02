O primeiro-ministro da Letônia, Krisjanis Karins, afirmou nesta quarta-feira que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, já mobilizou militares e tanques na região do Donbas, no leste da Ucrânia, após reconhecer a independência dos territórios separatistas ucrânianos.

"De acordo com as nossas informações, Putin está deslocando forças e tanques adicionais para os territórios ocupados no Donbas. Atravessar o território soberano de um país vizinho é uma invasão", disse Karins, sem apresentar provas, ema entrevista à "CNN".