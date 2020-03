O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, decretou nesta segunda-feira uma quarentena obrigatória para os habitantes do país por pelo menos três semanas para tentar conter a propagação do novo coronavírus.

Somente será permitida a ida de pessoas às ruas para fazer compras, uma atividade física por dia (correr, caminhar ou andar de bicicleta), por razões médicas ou para cuidar de pessoas vulneráveis, assim como para ir ao trabalho em caso de "necessidade absoluta", disse o chefe do governo britânico.