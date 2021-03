O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, defendeu nesta segunda-feira a política fronteiriça adotada pelo governo britânico, que inclui a proibição de voos originários de país em risco e a obrigação de cumprimento de quarentenas, diante da entrada no território da variante brasileira do novo coronavírus.

Em declarações dadas à imprensa durante visita à cidade de Stoke-on-Trent, no centro da Inglaterra, o premiê garantiu que o plano foi imposto "o mais rápido possível", depois que o líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, o acusou de não ter protegido as fronteiras e de lentidão na aplicação de alguma estratégia.