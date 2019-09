O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, reconheceu nesta quarta-feira que posou em 2001 para um foto em que estava fantasiado de Aladdin com "blackface", uma imagem que ele próprio considerou como "racista" e que foi divulgada faltando cerca de um mês para as eleições gerais do país.

A imagem foi revelada pela revista americana "Time". Depois do escândalo, Trudeau foi obrigado a reconhecer que a foto foi tirada há 18 anos durante uma festa a fantasia de uma prestigiada escola particular de Vancouver, onde ele era professor.