O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, diagnosticado com a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, segue internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital St. Thomas, em Londres, mas se apresenta melhoras, segundo afirmou nesta quinta-feira um porta-voz do governo.

De acordo com as informações, a quarta noite do premiê na unidade de saúde e terceira na UTI foi classificada como "boa".

Além disso, o porta-voz disse que Johnson é grato pelo "brilhante atendimento" que está recebendo dos médicos e todos os demais funcionários do Hospital St. Thomas.

O primeiro-ministro ainda ficou emocionado com os cinco minutos de aplausos que são feitos todas as quintas-feiras, às 20h (16 de Brasília), em homenagem aos servidores do sistema público de saúde.

"São maravilhosos momentos unificadores. Tenho certeza que nesta noite voltaremos a ver milhões de pessoas rendendo esse tributo à nossos fantásticos e dedicados trabalhadores", disse Johnson, segundo o porta-voz.

O premiê foi internado no domingo, como medida de precaução, já que vinha apresentando constante febre alta. No dia seguinte, acabou sendo encaminhado para a unidade de tratamento intensivo, diante da piora das condições.

Na ausência de Johnson, o ministro de Relações Exteriores, Dominic Raab está na liderança do governo. EFE

prc/bg