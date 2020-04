O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, que está internado na UTI do Hospital St. Thomas, em Londres, para tratar de complicações provocadas pela Covid-19, está em estado estável e respondendo a abordagem da equipe de médicos, segundo informou nesta quarta-feira a comunicação do governo.

O premiê foi internado no domingo, como medida de precaução, já que vinha apresentando constante febre alta. No dia seguinte, acabou sendo encaminhado para a unidade de tratamento intensivo, diante da piora das condições.