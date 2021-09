O primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry. EFE/Arquivo

O primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, entrou em acordo com os principais partidos de oposição para formar um governo de unidade no país, além de ter se comprometido a formar uma assembleia que redigirá a nova constituição nacional antes das próximas eleições.

O novo Executivo será empossado em um prazo de oito dias e ficará no poder até que aconteça o pleito "no máximo, até o fim de 2022", conforme indica o texto do pacto alcançado hoje.