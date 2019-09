As negociações entre o Movimento 5 Estrelas (MS5) e o Partido Democrático (PD) para formar um novo governo na Itália evoluem bem, mas o primeiro-ministro do país, Giuseppe Conte, marcou neste domingo uma data para a conclusão do processo.

"No máximo na quarta-feira temos que fechar (o governo). Estou otimista", disse o primeiro-ministro, designado pelo presidente da Itália, Sergio Mattarella, para formar um novo governo depois de uma manobra fracassada de Matteo Salvini, líder da Liga Norte.