A primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, enfrenta uma nova controvérsia em seu país após a publicação em redes sociais, nesta terça-feira, de uma foto de duas amigas dela em Kesäranta, residência oficial dos chefes de governo.

A foto, postada no portal TikTok, mostra duas jovens mulheres se beijando na boca e escondendo os seios com uma placa com o nome do país em um local que parece ser o que Marin usa em algumas entrevistas coletivas oficiais.