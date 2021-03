EFE/STEPHANE DE SAKUTIN/POOL MAXPPP OUT

O primeiro-ministro da França, Jean Castex, anunciou nesta quinta-feira um endurecimento nas restrições nas regiões mais afetadas pelo novo coronavírus, embora tenha garantindo que não será imposto um confinamento geral da população.

O chefe de governo indicou que o departamento de Pas de Calais, no norte do país, será decretado um toque de recolher aos fins de semana, como já acontece nas cidades de Nice e Dunkerque, onde o número de casos diários é duas vezes maior do que a média nacional.