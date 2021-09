O primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, anunciou nesta terça-feira a demissão do procurador Bel-Ford Claude, horas após ele ter pedido a um juiz que abrisse uma investigação sobre o chefe do governo como suspeito pelo assassinato do presidente Jovenel Moise.

Henry comunicou a demissão do procurador em carta datada de ontem, mas divulgada hoje pelo governo, em que a saída dele é justificada por suposta "má conduta administrativa grave" cometida por Claude.