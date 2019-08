O primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar, afirmou nesta segunda-feira, em conversa por telefone com o chefe de governo do Reino Unido, Boris Johnson, que os 27 Estados-membros da União Europeia (UE) não estão dispostos a renegociar o acordo do Brexit.

Ao longo da ligação, que durou cerca de uma hora, Johnson disse a Varadkar que quer a supressão da cláusula de salvaguarda, que busca evitar a implantação de uma fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido.