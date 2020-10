O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, anunciou que as possíveis primeiras doses da vacina em que a AstraZeneca e a Universidade de Oxford estão trabalhando podem chegar já no mês de dezembro.

"Se as fases finais de preparação da vacina Oxford-Pomezia (na qual a AstraZeneca e a Universidade de Oxford estão trabalhando) forem concluídas nas próximas semanas, as primeiras doses estarão disponíveis no início de dezembro", disse Conte, entrevistado no último livro do jornalista Bruno Vespa e divulgado nesta terça-feira pela imprensa italiana.