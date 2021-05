O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, reiterou nesta sexta-feira que é possível realizar "uma Olimpíada de Tóquio segura", apesar da extensão do estado de emergência sanitária a mais regiões do país devido ao aumento da incidência do coronavírus e da rejeição de cidadãos e profissionais médicos ao evento esportivo.

Suga fez a declaração durante uma coletiva de imprensa para anunciar uma nova extensão do estado de emergência sanitária, que englobará três outras províncias além das seis onde esta medida excepcional já se encontra em vigor, incluindo Tóquio.