O primeiro-ministro palestino,Mohammad Shtayyeh, afirmou nesta segunda-feira que o fim do mandato de Benjamin Netanyahu como chefe do governo de Israel encerra o "pior período" da história do conflito, embora tenha ressaltado que não acredita que o novo Executivo seja "menos ruim que seus antecessores".

"Os 12 anos contínuos de Netanyahu no poder foram um dos piores períodos da história do conflito", destacou Shtayyeh, chefe da Autoridade Nacional Palestina (ANP), durante a reunião semanal de seu gabinete.