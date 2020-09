O primeiro-ministro da Palestina, Mohammad Shtayyeh, lamentou nesta segunda-feira a chegada a Abu Dhabi do primeiro voo comercial entre Israel e Emirados Árabes, um passo simbólico no processo de normalização das relações entre os dois países, que decidiram restabelecer laços diplomáticos no dia 13 de agosto.

"É doloroso ver um avião israelense aterrissar nos Emirados Árabes. Uma clara violação à postura árabe sobre o conflito palestino-israelense", declarou o premiê na reunião de gabinete, segundo a agência oficial de notíficas palestina, "Wafa".