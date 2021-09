O primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, prometeu nesta terça-feira, quando completa um mês do devastador terremoto que deixou pelo menos 2.248 mortos e 690 mil afetados, não desistir da reconstrução do sul do país.

Em uma série de mensagens no Twitter, Henry prometeu às vítimas que "chegou a hora de recuperação e reconstrução" após o terremoto que "deixou a península meridional de joelhos".