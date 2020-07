O primeiro-ministro da Bulgária, o conservador Boyko Borisov, está em quarentena depois que sua chefe de gabinete testou positivo para a Covid-19, informou o governo em um comunicado divulgado nesta sexta-feira.

"Depois de testar todos os membros da administração do Conselho de Ministros e membros do gabinete político do primeiro-ministro, a diretora, Denitsa Zheleva, testou positivo (para Covid-19) ontem à tarde", afirmou o comunicado.