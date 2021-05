A oitava edição do Prêmio Platino Ibero-Americano de Cinema e Audiovisual será realizada presencialmente no primeiro fim de semana de outubro, conforme foi anunciado nesta quinta-feira pelos organizadores, que revelarão a sede "nas próximas semanas".

O porto-riquenho "Trail of Ashes", dirigido por Arturo Lizardi surge como favorito com 14 pré-indicações, seguido pelo filme paraguaio "Matar a un muerto" de Hugo Giménez, com 13.