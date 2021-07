A preocupação com o aumento do número de pacientes com covid-19 nos hospitais, em meio à quinta onda de contágios na pandemia, levou as autoridades da Espanha a retomarem restrições em boa parte do país para tentar conter a disseminação do novo coronavírus.

Toques de recolher noturnos voltaram a valer em várias regiões espanholas em pleno verão, na alta temporada do turismo. Com a incidência da doença em tendência de alta, principalmente entre os jovens, o objetivo é reduzir as infecções ao mesmo tempo em que se acelera a vacinação entre as faixas etárias mais jovens.