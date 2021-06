A Índia superou nesta quarta-feira a marca de 30 milhões de infecções por coronavírus desde o início da pandemia, enquanto as autoridades do país começam a se preocupar com o surgimento de uma nova variante do vírus, conhecida como Delta Plus.

O país asiático registrou 50.848 novas infecções por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o número total de infecções para mais de 30 milhões, de acordo com os últimos dados fornecidos pelo Ministério da Saúde indiano.