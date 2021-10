O presidente da Argentina, Alberto Fernández, anunciou neste domingo o sexo do bebê que espera com a primeira-dama, Fabiola Yáñez, e também parabenizou as mães argentinas e destacou seu papel durante a pandemia, já que hoje é celebrado o Dia das Mães no país.

"Hoje também é um dia especial para mim e para minha família. Como você sabe, junto com a Fabiola, seremos pais. Hoje sabemos que vai ser um menino", afirmou o presidente, através das suas redes sociais.