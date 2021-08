O presidente da Argentina, Alberto Fernández, que se disse responsável pela comemoração, no ano passado, do aniversário de sua esposa na residência presidencial de Olivos no auge das restrições no país devido à pandemia de covid-19, advertiu nesta segunda-feira à oposição que não conseguirá tirá-lo do poder por causa do episódio.

"Se alguém pensa que vai me derrubar por causa de um erro que cometi, vai é me fortalecer", disse Fernández durante um evento de lançamento de um centro de inovação universitária na província de Buenos Aires.