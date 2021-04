O presidente da Argentina, Alberto Fernández, disse nesta quarta-feira, ao participar da Cúpula Ibero-Americana, que é "imperativo" que as iniciativas de "alívio" de dívidas que estão ocorrendo no mundo sejam estendidas aos países de renda média com "alta vulnerabilidade".

"Precisamos de medidas financeiras mais ambiciosas. É imperativo que as iniciativas de alívio da dívida e extensão da iniciativa de suspensão do serviço da dívida sejam estendidas aos países de renda média com alta vulnerabilidade", disse Fernández durante seu discurso, realizado por videoconferência.