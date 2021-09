O presidente do Cazaquistão, Kasim-Yomart Tokayev, fez um alerta nesta quarta-feira sobre a presença excessiva do Estado na economia do país, em pronunciamento feito à nação no dia do início da nova legislatura.

A presença excessiva do Estado na economia dificulta fortemente seu crescimento e competitividade, e leva à corrupção e ao lobby ilegal, disse o chefe de governo.