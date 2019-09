O presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, destacou nesta quarta-feira, no primeiro dia de sua visita oficial à China, as "boas relações históricas" entre os dois países e o forte crescimento do comércio bilateral, que no ano passado aumentou 11,4% em até US$ 12 bilhões.

Na abertura da sexta sessão do Conselho Empresarial Cazaquistão-China, diante de representantes empresariais chineses e cazaques, Tokayev enfatizou que a China se tornou um dos maiores parceiros econômicos e comerciais de seu país.