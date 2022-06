O presidente do Cazaquistão, Kasim-Yormat Tokayev, disse nesta sexta-feira que a globalização foi substituída pela regionalização como resultado da pandemia de coronavírus e das tensões geopolíticas devido à campanha militar russa, segundo Moscou, na Ucrânia.

"As convulsões globais associadas à pandemia e as crescentes tensões geopolíticas deram início a uma nova realidade. A globalização foi substituída pela era da regionalização com todas as suas vantagens e desvantagens inerentes", disse na sessão plenária do Fórum Econômico de São Petersburgo.