O presidente do Cazaquistão, Kasim-Yomart Tokayev. EFE/KAZAKH PRESIDENT PRESS SERVICE

O presidente do Cazaquistão, Kasim-Yomart Tokayev, disse nesta sexta-feira que deu ordem explícita de "atirar para matar" manifestantes - se eles oferecerem resistência a agentes da lei - que têm causado graves distúrbios no país nos últimos dias, em meio a protestos que começaram contra um aumento dos preços do gás e ganharam um forte tom político.

"Dei ordem à polícia e ao Exército de atirar para matar sem aviso prévio", disse o presidente cazaque em pronunciamento à nação, além de ressaltar que não vai dialogar "com bandidos armados e preparados, tanto locais como estrangeiros".