O presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev. EFE/Presidência do Cazaquistão

O presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, propôs nesta quinta-feira antecipar para este ano as eleições presidenciais previstas para 2024, e para o primeiro semestre de 2023 as eleições legislativas que estavam marcadas para 2025.

Além disso, Tokayev anunciou a intenção de voltar a concorrer ao cargo.