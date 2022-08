O presidente do Cazaquistão, Kasim-Yomart Tokayev, destacou nesta quarta-feira no Azerbaijão sua intenção de elevar a outro nível a cooperação bilateral com o país e impulsionar o comércio entre as duas nações para US$ 1 bilhão.

Em encontro com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, o mandatário cazaque disse que o comércio entre os dois países quase triplicou nos últimos anos, mas salientou que isso não deve ser motivo de complacência.