O presidente do Chile, Sebastián Piñera, criticou nesta quarta-feira os ataques do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, à alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, e ao pai dela, um general-de-brigada que se opôs ao golpe que instaurou a ditadura liderada por Augusto Pinochet e foi preso, torturado e assasinado pelo regime.

"Não compartilho em absoluto a referência feita pelo presidente Bolsonaro a respeito de uma ex-presidente do Chile e especialmente em um tema tão doloroso como a morte de seu pai", disse Piñera em entrevista coletiva no Palácio de La Moneda, em Santiago.